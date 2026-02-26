Salaires de février : Les enseignants sous le choc après des ponctions de 100 000 à 200 000 F CFA

Les enseignants grévistes ont constaté, ce mercredi 25 février 2026, des ponctions drastiques sur leurs salaires du mois lors de l’ouverture de la plateforme Solde.



Selon plusieurs sources syndicales, les retenues pour faits de grève s'élèvent à des montants compris entre 100 000 et 200 000 F CFA, provoquant une vive colère dans les rangs.



Ces prélèvements, qui correspondent aux jours de débrayage observés lors des récents mouvements d'humeur, touchent aussi bien le salaire de base que certaines indemnités, amputant parfois les revenus d'un tiers, voire de la moitié de leur valeur habituelle.





L'application rigoureuse du principe du « service fait » marque un durcissement de la position de l'État face aux syndicats d'enseignants. Si la loi autorise ces retenues, la rapidité et l'ampleur des ponctions sont perçues par les organisations syndicales comme une tentative de cassage du mouvement social.



Qualifiant cette situation de « provocation financière », les leaders syndicaux ont entamé des concertations d'urgence pour apporter une réponse structurée à cette mesure qui installe une onde de choc dans les établissements scolaires du pays.





