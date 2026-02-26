Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Scandale des carrières : L'Ofnac révèle des rétrocommissions de plusieurs millions

Jeudi 26 Février 2026

Scandale des carrières : L'Ofnac révèle des rétrocommissions de plusieurs millions

L'Office national de lutte contre la Fraude et la Corruption (Ofnac) a mis au jour un vaste système de rétrocommissions lié à une autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière. Une information judiciaire a été officiellement ouverte par le juge du 3ème cabinet financier pour des chefs d'inculpation graves : association de malfaiteurs, corruption, détournement de deniers publics, complicité, ainsi que faux et usage de faux dans un document administratif.

L'enquête fait suite à un rapport de l'Ofnac déclenché par un signalement de la société espagnole Hgr, qui aurait versé plusieurs millions pour l'obtention d'un permis non conforme.

Plusieurs personnalités ont été convoquées au Pool Judiciaire Financier (Pjf) dans le cadre de cette affaire tentaculaire. Ce dossier souligne une nouvelle fois les défis de la transparence dans la gestion des ressources minières et des autorisations d'exploitation au Sénégal.
 

MS/NDARINFO
 


