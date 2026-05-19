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Modernisation du transport : les détails du programme global de 1 000 véhicules propres pour Dakar.

Mardi 19 Mai 2026 - 00:02

Modernisation du transport : les détails du programme global de 1 000 véhicules propres pour Dakar.

Dans le cadre d'un programme global portant sur l'acquisition de 1 000 véhicules propres, une délégation nationale dirigée par Bara Sow, administrateur du Fonds de Développement des Transports terrestres (FDTT), a officiellement réceptionné en Chine un premier lot de 100 taxis 100 % électriques. Menée en partenariat financier avec la Banque pour le Commerce et l’Industrie (BCI), cette mission s'inscrit dans la feuille de route gouvernementale visant à accélérer le renouvellement du parc automobile de la capitale et à restructurer le secteur du transport public.
 

Mécanismes de financement, infrastructures et préparation des JOJ 2026

 

Pour garantir la viabilité de cette transition auprès des transporteurs locaux, le FDTT met en place un mécanisme de financement adapté, adossé à un système de garantie spécifique pour les opérateurs de taxis. Au-delà de l'acquisition des véhicules, le projet intègre un volet structurel dédié à la professionnalisation des acteurs et au déploiement d’infrastructures de recharge, combinant des bornes rapides dans les stations stratégiques et des dispositifs de recharge domestique. Ce programme d'envergure, qui ambitionne de réduire significativement l'empreinte carbone du transport urbain tout en améliorant le confort et la sécurité des usagers, intervient à un moment charnière alors que le pays finalise ses dispositifs d'accueil logistiques pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.
 

MS/NDARINFO
 



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