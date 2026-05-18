Cyberattaque au Trésor public : la DGCPT confirme des actes malveillants et annonce une reprise progressive

La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), structure rattachée au ministère des Finances et du Budget, a publié un communiqué officiel daté du 18 mai 2026 relatif à la situation de ses infrastructures numériques. L'administration financière confirme qu'une partie de ses plateformes informatiques a été ciblée par un incident d'origine cybernétique. Les analyses techniques diligentées par les experts de l'État révèlent que les perturbations enregistrées proviennent d'actes malveillants caractérisés.





La fuite de données et le rétablissement des systèmes de paiement

L'autorité administrative souligne que ces attaques cybernétiques ont entraîné, outre le dysfonctionnement de certains services, une diffusion irrégulière d'informations internes de l'institution, des actes qualifiés d'illégaux et passibles de poursuites judiciaires. Le Directeur général de la DGCPT, Amadou Tidiane Gaye, informe le public et les partenaires économiques que les opérations de sécurisation et de restauration des systèmes d'information se poursuivent de manière concluante.



Les services techniques font état d'une reprise progressive des plateformes numériques dédiées aux opérations d'encaissement et aux guichets de paiement sur l'ensemble du réseau national du Trésor public.





MS/NDARINFO





