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Tarifs Starlink au Sénégal : l'opérateur annule la hausse et évoque un envoi d'e-mail par erreur

Lundi 18 Mai 2026 - 19:26

Tarifs Starlink au Sénégal : l'opérateur annule la hausse et évoque un envoi d'e-mail par erreur

L'opérateur américain Starlink, filiale du groupe SpaceX, a procédé ce lundi 18 mai 2026 à l'annulation de la hausse tarifaire annoncée plus tôt dans la matinée. À travers une nouvelle notification électronique transmise à ses usagers à 17h40, la compagnie d'Elon Musk a présenté ses excuses et formulé un rectificatif textuel : « Nous avons récemment envoyé un e-mail concernant un ajustement de prix Starlink qui a été envoyé par erreur aux clients de votre pays. De plus, les prix affichés sur le site Web de Starlink pour votre pays ont été temporairement affichés de manière incorrecte ».

Ce rétropédalage technique maintient provisoirement le coût de l'abonnement mensuel résidentiel à 30 000 francs CFA, au lieu des 42 995 francs CFA initialement programmés pour le 18 juin.
 

Les perspectives d'ajustement futur et l'état de la concurrence locale

 

Malgré la suspension immédiate de cette révision de la grille tarifaire, la firme américaine confirme l'imminence d'une restructuration financière à moyen terme sur le marché national. La direction de Starlink précise dans sa note qu'un ajustement de prix reste prévu dans un avenir proche, s'engageant à transmettre un préavis contractuel à ses abonnés avant toute entrée en vigueur des nouvelles modalités de facturation.

Cette clarification intervient dans un contexte concurrentiel marqué par le lancement récent de l'offre internet par satellite de l'opérateur historique Orange Sénégal. Ce dernier a positionné sur le marché une formule commerciale comprenant des frais d’accès de 50 000 francs CFA (contre 160 000 francs CFA pour le matériel Starlink) et une redevance mensuelle fixée à 30 000 francs CFA pour un débit annoncé de 100 Mbit/s. Le statu quo tarifaire temporaire prolonge l'alignement des prix d'appel entre les deux structures sur le segment du haut débit satellitaire.
 

MS/NDARINFO
 



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