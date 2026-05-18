Tabaski 2026 : ouverture temporaire du tronçon Thiadiaye-Kaolack de l'autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack

Le gouvernement a ordonné l’ouverture exceptionnelle et temporaire du tronçon autoroutier Thiadiaye-Kaolack, une section clé de l'autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack. Cette mesure administrative vise à fluidifier les flux de circulation et à faciliter les déplacements interurbains des personnes et des marchandises durant la période de forte affluence liée à la célébration de la fête de la Tabaski. La mise en service de cet axe routier stratégique permet de désengorger la route nationale numéro 1 (RN1), traditionnellement saturée à l’approche des grandes fêtes religieuses.





Les dispositions d'exploitation et l'impact sur le réseau routier

Le tronçon ouvert à la circulation connecte directement la commune de Thiadiaye à la ville carrefour de Kaolack, en contournant les goulots d’étranglement habituels du réseau routier conventionnel. Les services du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, en coordination avec les équipes techniques du concessionnaire, ont finalisé les aménagements de sécurité essentiels, notamment la signalisation horizontale et verticale, pour permettre un transit sécurisé des usagers.



Ce dispositif de délessement routier restera opérationnel tout au long du couloir de déplacement de la Tabaski avant la reprise des travaux de finition structurelle de l'infrastructure. Les détours et points de raccordement temporaires font l'objet d'une surveillance renforcée par les unités de la sécurité routière.



MS/NDARINFO



