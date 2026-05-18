Tarifs de la téléphonie mobile au Sénégal : les prix chutent de 10,9 % au premier trimestre 2026

L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a publié sa note trimestrielle relative à l'Indice des Prix des Services Mobiles (IPSM) au Sénégal pour le premier trimestre 2026. Les données officielles mettent en évidence la poursuite de la trajectoire baissière des coûts des communications sur le marché national. Durant cette période sous revue, l'indicateur global a enregistré un repli significatif de 10,9 % par rapport aux niveaux d'inflation et de tarification mesurés au quatrième trimestre 2025.





Les fondements de l'indicateur et la dynamique concurrentielle sectorielle

L'IPSM, dont l'année de base de calcul est fixée à 100 en 2023, sert d'instrument technique pour mesurer l'évolution réelle des tarifs appliqués par les différents opérateurs de réseaux mobiles (MNO) et virtuels (MVNO) opérant sur le territoire. Le calcul intègre de manière systématique les principales composantes de l'offre grand public, à savoir les services de communication vocale (voix), le trafic de données internet (data) ainsi que les messages courts (SMS).



Les résultats publiés à la mi-mai 2026 corroborent l'intensification des stratégies de pénétration et de fidélisation menées par les acteurs du secteur des télécommunications. Cette dynamique, caractérisée par une restructuration des grilles tarifaires et la multiplication des offres forfaitaires intégrées, engendre une déflation sectorielle sectorisée au bénéfice des abonnés sénégalais.





MS/NDARINFO



