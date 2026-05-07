Mali : Assimi Goïta nomme le Général Jean Élisée Dao Chef d’État-major général des Armées

Le Président de la Transition du Mali, le Général d’Armée Assimi Goïta, a procédé ce mercredi 6 mai 2026 à un remaniement stratégique au sommet de la hiérarchie militaire. Par deux décrets présidentiels, le chef de l'État a d'abord élevé le Général de brigade Jean Élisée Dao au grade de Général de division, avant de le nommer officiellement Chef d’État-major général des Armées (CEMGA).





Le Général de division Jean Élisée Dao succède ainsi au Général Oumar Diarra. Ce dernier, figure centrale du dispositif sécuritaire malien, quitte ses fonctions de CEMGA pour rejoindre le gouvernement en qualité de Ministre délégué chargé de la Défense nationale. Cette réorganisation vise à renforcer la synergie entre le commandement opérationnel et la gestion politique de la défense.





Le nouveau patron des Armées n'est pas un inconnu du terrain. Précédemment Chef d’État-major général adjoint des Armées, le Général Dao possède une connaissance approfondie des théâtres d'opérations et de la structure des Forces Armées Maliennes (FAMa). Sa promotion intervient dans un contexte de montée en puissance de l'armée et de consolidation de la souveraineté sécuritaire du pays.





Ces nominations traduisent la volonté du Général Assimi Goïta de stabiliser le commandement tout en injectant une nouvelle dynamique à la tête des troupes. Le Général Dao aura désormais la lourde tâche de coordonner les opérations sur l'ensemble du territoire, tandis que le Général Diarra apportera son expertise technique au sein du cabinet ministériel de la Défense.





MS/NDARINFO



