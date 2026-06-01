Mondial 2026 : Bara Sapoko Ndiaye dans les 26 de Pape Thiaw ?

Apparu en fin de saison sous les couleurs du Bayern Munich en Bundesliga, le jeune milieu de terrain de 18 ans, Bara Sapoko Ndiaye, a littéralement crevé l'écran pour sa toute première sélection avec l'équipe nationale du Sénégal face aux États-Unis (2-3).





Alignée d’entrée par le sélectionneur national Pape Thiaw lors de ce premier match amical de préparation, la pépite bavaroise a sorti une prestation de très haut niveau dans un entrejeu sénégalais pourtant globalement dépassé en début de rencontre.





Prenant immédiatement ses responsabilités en l'absence des titulaires habituels, le natif de la Tanière a fait admirer sa classe dès sa première prise de balle à la 2e minute de jeu grâce à un contrôle orienté subtil en combinaison avec l'attaquant vedette Sadio Mané.





Auteur d’une frappe cadrée à la 29e minute et doté d'une capacité impressionnante à casser les lignes adverses, le jeunot a démontré toute l'étendue de sa panoplie technique en devenant l'un des rares Lions à surnager à Charlotte.





Convoqué à la surprise générale le 26 mai dernier au sein d’une liste élargie de 28 joueurs, ce match plein relance totalement le débat sur sa présence définitive pour la Coupe du monde 2026.





Alors que de nombreux observateurs le désignaient logiquement comme l'un des deux fusibles parfaits à écarter avant l'échéance finale, sa prestation audacieuse et convaincante face à la « Team USA » vient sérieusement compliquer les arbitrages du staff technique national. Interrogé sur les choix cruciaux à opérer, Pape Thiaw a confessé avoir déjà discuté en privé avec les deux joueurs qui quitteront le groupe, tout en se gardant bien de révéler leur identité officielle.





Une chose reste certaine : en bousculant la hiérarchie établie grâce à son culot et sa créativité, le joueur pressé du Bayern Munich n'a pas facilité la tâche à son sélectionneur à quelques heures de la transmission du document final contenant les 26 noms à la FIFA.





AS/NDARINFO





