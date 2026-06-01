Sénégal : La liste du nouveau gouvernement dévoilée ce lundi, selon Mimi Touré

Depuis la nomination officielle du Premier ministre Ahmadou Aminou Lo, la liste complète des membres du nouveau gouvernement n'a toujours pas été dévoilée aux Sénégalais.



Cependant, l'ancienne Première ministre Aminata Touré vient de rassurer l'opinion publique en annonçant que cette période d'attente touchait désormais à sa fin, l'architecture de la nouvelle équipe ministérielle étant fermement attendue pour ce lundi 1er juin 2026. Invitée sur les ondes de la Rfm, la superviseure de la coalition "Diomaye Président" a tenu à apporter des clarifications de taille concernant le calendrier de l'Exécutif.`





Pour justifier le temps pris par le chef de l'État, la responsable politique évoque un minutieux travail de confection ainsi que des impératifs diplomatiques récents. « L'attente prendra rapidement fin puisque le gouvernement est attendu aujourd'hui », a-t-il été précisé.



Elle a également rappelé qu'« entretemps, le Président a fait une mission en Gambie », soulignant de manière claire que le président de la République « a pris le temps de confectionner un gouvernement à la hauteur de ses espérances » pour répondre efficacement aux urgences nationales.





SN/NDARINFO



