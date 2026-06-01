Gouvernement Lo : Tractations secrètes et arbitrages de Diomaye

Le limogeage brutal d’Ousmane Sonko à la tête de la Primature et son élection inédite et historique au perchoir de l’hémicycle ont reconfiguré l’échiquier politique sénégalais avec un marqueur prégnant d’un bicéphalisme au sommet de l’État. Attendu depuis 12 jours, le nouvel attelage gouvernemental d’Ahmadou Al Aminou Lo reste confronté à plusieurs équations, notamment celle de trouver la bonne alchimie d’un gouvernement technopolitique moins clivant et contraignant pour la gestion des urgences du pays avant les joutes présidentielles de 2029.





Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en quittant Dakar pour se rendre à Banjul en République de Gambie, avait formellement instruit son tout nouveau Premier ministre d’accélérer la cadence et de trouver des « profils équilibristes » entre technocrates et politiques.





Aussitôt, le compte à rebours a commencé pour cet ex-haut cadre de la BCEAO qui se retrouve avec une « précieuse » patate chaude entre les mains sur fond de tractations laborieuses, d’arbitrages et de réglages de dernière minute.







Dans les coulisses du palais, si l’identité des ministres entrants reste enveloppée de mystère, plusieurs cartes stratégiques et arbitrages géopolitiques majeurs fuitent déjà. Sauf changement inattendu, le nom d'Aminata Touré revient avec récurrence et cette dernière est fortement pressentie aux fonctions de Ministre d’État et Directrice de cabinet du président. L’actuelle superviseure de la Coalition Diomaye Président, en plein bras de fer avec l’appareil politique du parti Pastef dirigé par Ousmane Sonko, devrait remplacer Marie Teuw Niane, lui-même pressenti à un poste ministériel stratégique.





Par ailleurs, une hypothèse de non-participation des hommes clés d’Ousmane Sonko à la tête de certains portefeuilles de souveraineté — tels que les Affaires Étrangères, la Justice et l’Intérieur — crée de vives tensions et « risque de disjoncter et donner du tournis à l’alchimie souhaitée du président Diomaye Faye ».





Face à ce risque de rupture, des émissaires des monarchies pétrolières arabes s’activent depuis 48 heures afin d’arrondir les angles et rebrancher les canaux entre le chef de l'État et son mentor politique. Enfin, pour parer à toute éventualité, le président Diomaye Faye a sollicité de rigoureuses « enquêtes de moralité » sur les ministres entrants du gouvernement.





MS/NDARINFO



