San Antonio : Un onze remanié et un clean-sheet pour lancer le Mondial

Pour cette ultime répétition générale avant le tournoi mondial co-organisé par le Mexique, les États-Unis et le Canada du 11 juin au 19 juillet, le sélectionneur Pape Thiaw a misé sur un onze de départ légèrement remanié, notamment dans l'entrejeu et le secteur offensif. Le gardien Édouard Mendy a préservé sa cage inviolée, épaulé par la charnière centrale composée de Mamadou Sarr et Moussa Niakhaté. L'alignement de Krépin Diatta et d'El Hadji Malick Diouf sur les flancs préfigure l'assise défensive que le staff technique national compte mettre en place pour le match inaugural contre la France.





Au milieu de terrain, Pathé Ciss a confirmé son changement de statut par une prestation correcte aux côtés de Lamine Camara et de Habib Diarra. En attaque, le capitaine du jour Sadio Mané et Iliman Ndiaye ont tenté d’alimenter un Chérif Ndiaye peu inspiré à la pointe du dispositif sénégalais.





Les Lions ont montré un bien meilleur visage en seconde période à la faveur des nombreuses rotations effectuées. Les entrants Pape Matar Sarr et Ismaila Sarr ont apporté du mordant, permettant notamment à Nicolas Jackson d'effleurer la barre transversale adverse avant d'être exclu pour un cumul de cartons jaunes. En infériorité numérique, la prise d'initiatives d'Ibrahim Mbaye a permis de multiplier les assauts sans pour autant trouver la faille. Le capitaine Kalidou Koulibaly et le métronome Idrissa Gana Gueye sont également entrés en fin de partie, rassurant sur leur état de forme.





Le Sénégal termine ainsi ses matchs préparatoires avec un bilan d'une défaite contre les États-Unis (2-3) et un nul (0-0). Logés dans le même groupe que la France, la Norvège et l’Irak, les hommes de Pape Thiaw débuteront la compétition face aux Bleus le 16 juin au stade de New York, avant de défier la Norvège le 23 juin au MetLife Stadium du New Jersey et de conclure la phase de poules contre l’Irak le 26 juin au stade de Toronto.





MS/NI



