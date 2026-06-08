Saint-Louis : L’APALS alerte sur les menaces gazières et l'érosion côtière

« L’environnement est le cœur de notre métier et notre lieu de travail », a rappelé Mamadou Sarr, président de la commission Environnement et Protection des ressources de l’APALS, lors de la célébration locale de la Journée mondiale de l'environnement.





Évoquant des incidents récents, notamment des « fuites de gaz, le torchage et les déversements » inhérents à l’exploitation des hydrocarbures au large de la frontière sénégalo-mauritanienne, le responsable a exprimé la vive inquiétude des communautés de pêcheurs artisanaux, sommées de cohabiter avec ces fléaux industriels en plus de subir l’avancée inexorable de la mer.





Pour marquer leur engagement sur le terrain, les membres de l'association ont mené une opération citoyenne de nettoyage sur la plage, extrayant une benne entière d'ordures de la façade maritime de Guet-Ndar.





M. Sarr a exhorté l’État à intensifier la sensibilisation ciblée vers la jeunesse locale pour sauvegarder son avenir.





Présente lors des débats, la représentante de la Direction de l’environnement et des établissements classés (DEEC) de Saint-Louis, Seynabou Gaye, a salué l'initiative et rappelé que face aux défis combinés du changement climatique et de la pollution, la protection du littoral demeurait une « responsabilité partagée » dont les pêcheurs artisanaux restent les principaux gardiens.





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