Mbour : Un réseau de faux monnayeurs démantelé avec 752 millions de FCFA

Cette opération d'envergure, menée le vendredi 5 juin 2026 dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, a conduit à l'interpellation de quatre individus, dont un chef religieux. Le coup de filet fait suite à l'exploitation d'un renseignement stratégique ayant nécessité une infiltration minutieuse de trois jours par les enquêteurs afin de gagner la confiance des suspects. L'assaut final, déclenché dans une villa à Mbour, a permis de découvrir une première cache de coupures frauduleuses.







Les investigations sur le terrain ont ensuite mené la gendarmerie vers une seconde concession à Nguérigne. Les perquisitions ont permis de mettre la main sur un arsenal complet de contrefaçon, comprenant des produits chimiques, du matériel de lavage de billets, ainsi que deux véhicules de luxe de marques Chevrolet et Toyota Prado.





Le bilan total des saisies affiche 2 115 coupures de 500 euros, 919 billets de 100 dollars et 685 coupures de 10 000 francs CFA, scellant la chute de cette entreprise criminelle. Les quatre mis en cause font face à des poursuites pour association de malfaiteurs, tentative d'escroquerie, faux monnayage et détention de matériels de contrefaçon.





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