Mort de Cheikh Touré au Ghana: l'enquête cerne Qnet et sa filière

Lundi 12 Janvier 2026

Mort de Cheikh Touré au Ghana: l'enquête cerne Qnet et sa filière

Les auditions de Khadim Ndiaye dit Bamba et de Mamadiang Kane alias Momo, sollicitées par les autorités ghanéennes par voie diplomatique, révèlent l'existence d'une mafia structurée agissant bel et bien pour le compte de Qnet, rapporte Libération dans sa livraison de ce lundi.
 

Manipulation, enrôlements sous le couvert d'une académie de football, "formation transitoire" exigée par Qnet, l'enquête détaille la stratégie du réseau dont certains membres ont été formellement identifiés.
 

Le chef local, un Burkinabé, travaille en complicité avec deux Sénégalais qui accueillent les jeunes recrues au Ghana avant de les livrer à la merci de la mafia, selon le quotidien.
 

Pirogue échouée sur la plage de Mbattal
 

Par ailleurs, l'enquête des gendarmes révèle une tragédie concernant une pirogue échouée sur la plage de Mbattal. Partie de la Gambie le 3 janvier en direction de l'Espagne avec plus de 200 passagers, l'embarcation s'est perdue en mer.
 

Plusieurs morts enregistrés en pleine mer, une Ghanéenne retrouvée morte dans la pirogue ; seuls 61 passagers secourus.


Les candidats étaient de nationalités sénégalaise, gambienne, ghanéenne, sierra-léonaise et guinéenne.
 

MS/CSS/NDARINFO

 


