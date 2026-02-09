Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

UCAD : Gaz lacrymogènes dans les pavillons et scènes de panique sur le campus

Lundi 9 Février 2026

UCAD : Gaz lacrymogènes dans les pavillons et scènes de panique sur le campus

Le campus de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a été plongé dans le chaos suite à de violents affrontements opposant les étudiants aux forces de l’ordre. Des vidéos relayées massivement sur les réseaux sociaux témoignent de la brutalité des heurts, montrant notamment des tirs de gaz lacrymogène effectués à l’intérieur même des pavillons universitaires. Cette incursion a provoqué un climat de panique généralisée et une profonde confusion parmi les résidents du campus.
 

Les images d'une rare violence font état de scènes de détresse alarmantes : des étudiantes ont été aperçues allongées au sol, tandis qu'un étudiant, retrouvé presque inconscient, a dû recevoir des soins d'urgence de la part des équipes de la Croix-Rouge. Par ailleurs, des séquences montrent l'interpellation particulièrement musclée d'un étudiant par les forces de sécurité, exacerbant la colère et la peur au sein de la communauté estudiantine.
 

Le bilan provisoire de ces tensions persistantes fait état de plusieurs blessés et de nombreuses interpellations au cours des affrontements. Cette situation critique ravive le débat sur la gestion de l'ordre public au sein des espaces académiques, alors que le campus reste sous haute tension.
 

MS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Voici pourquoi Saint-Louis connaît une pénurie de gaz butane depuis mi-janvier

03/02/2026

5 306 plants et 64 km de verdure : Le plan de la mairie pour rafraîchir Saint-Louis

07/02/2026

Saint-Louis : 797 touristes du rallye Budapest-Bamako accueillis à Diama

04/02/2026

Mamoudou Élimane Kane transforme traumatisme Tabaski en innovation contre vol de bétail

03/02/2026

Télécoms : Starlink lance officiellement ses services internet par satellite au Sénégal

04/02/2026

Pédophilie et propagation du VIH : le contenu choc de l'enquête qui secoue le Sénégal

07/02/2026

Sommet mondial des gouvernements : Mame Diarra Niang remporte le prix M-Gov Award à Dubaï

06/02/2026
SERVICES
24 HEURES

UCAD : Gaz lacrymogènes dans les pavillons et scènes de panique sur le campus

09/02/2026

Coupe Davis à Casablanca : le duel Maroc-Colombie se termine sous escorte policière

09/02/2026

Saint-Louis : prolongation de l'appel à manifestation d'intérêt pour stages jeunes diplômés

09/02/2026

Transmission volontaire du VIH : un juge d'instruction désormais saisi du dossier à Guédiawaye

09/02/2026

Offensive Ville Verte : Saint-Louis et Rastatt investissent 300 millions pour 5 300 arbres

09/02/2026

32e Ziarra de Tayssirou Assir : L’appel du Khalife pour l'autonomie de la Daara Serigne Mor Diop Ndar

09/02/2026