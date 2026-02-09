UCAD : Gaz lacrymogènes dans les pavillons et scènes de panique sur le campus

Le campus de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a été plongé dans le chaos suite à de violents affrontements opposant les étudiants aux forces de l’ordre. Des vidéos relayées massivement sur les réseaux sociaux témoignent de la brutalité des heurts, montrant notamment des tirs de gaz lacrymogène effectués à l’intérieur même des pavillons universitaires. Cette incursion a provoqué un climat de panique généralisée et une profonde confusion parmi les résidents du campus.





Les images d'une rare violence font état de scènes de détresse alarmantes : des étudiantes ont été aperçues allongées au sol, tandis qu'un étudiant, retrouvé presque inconscient, a dû recevoir des soins d'urgence de la part des équipes de la Croix-Rouge. Par ailleurs, des séquences montrent l'interpellation particulièrement musclée d'un étudiant par les forces de sécurité, exacerbant la colère et la peur au sein de la communauté estudiantine.





Le bilan provisoire de ces tensions persistantes fait état de plusieurs blessés et de nombreuses interpellations au cours des affrontements. Cette situation critique ravive le débat sur la gestion de l'ordre public au sein des espaces académiques, alors que le campus reste sous haute tension.





MS/NDARINFO

