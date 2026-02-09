UGB : Le Restaurant universitaire N°2 rouvre ses portes ce lundi à 13h

Dans un communiqué officiel publié ce lundi, le Directeur du CROUS, le Dr Babacar DIOP, a annoncé la réouverture du Restaurant universitaire N°2. Cette décision, motivée par un souci d’apaisement et de pacification du campus social, prend effet immédiatement à compter de ce lundi 09 février 2026, précisément pour le service du déjeuner à partir de 13 heures.





La direction souligne toutefois que l'accès au service de restauration reste strictement encadré. La présentation d'un ticket est désormais obligatoire pour chaque usager souhaitant bénéficier des prestations du restaurant. En appelant à la pleine responsabilité de l'ensemble de la communauté universitaire, le Dr Babacar DIOP insiste sur l'importance de préserver un climat serein pour garantir un service continu et de qualité sur le campus de Sanar.





MS/NDARINFO



