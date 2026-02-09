Connectez-vous
Dakar : Une plainte pour vol de 2,2 millions vire à une affaire d'actes contre nature

Lundi 9 Février 2026

Dakar : Une plainte pour vol de 2,2 millions vire à une affaire d'actes contre nature

La Sûreté urbaine (SU) du commissariat central de Dakar a placé en garde à vue deux individus, P. A. Diop et N. Sène, pour des faits présumés d’actes contre nature. L'affaire a éclaté suite à une plainte pour vol déposée par P. A. Diop, un commerçant de 33 ans, qui accusait le chauffeur N. Sène de lui avoir dérobé son téléphone et retiré frauduleusement 2 250 000 FCFA sur son compte Wave. Interpellé ce lundi aux Maristes, le mis en cause a livré une version des faits radicalement différente,affirmant avoir confisqué l'appareil pour obtenir le paiement de deux millions de FCFA promis après un rapport sexuel tarifé.
 

Pour étayer ses déclarations, N. Sène a fourni une description minutieuse de la chambre du plaignant. Une descente effectuée par les enquêteurs sur les lieux a confirmé la véracité de ses propos, menant à la découverte et à la saisie de lubrifiants et de préservatifs. Confronté à ces preuves matérielles, P. A. Diop a fini par reconnaître partiellement les faits d'actes contre nature, tout en maintenant ses accusations initiales concernant le vol et le retrait frauduleux de ses fonds.
 

L'enquête a également révélé que N. Sène aurait vidé le compte Wave avec la complicité d'un tiers dénommé I. Ndao. Actuellement, N. Sène fait face à des poursuites pour vol, accès frauduleux à un système informatique et obtention indue de biens, tandis que les deux protagonistes sont poursuivis conjointement pour actes contre nature. La procédure suit son cours au commissariat central de Dakar.
 

MS/NDARINFO


