Moussa Niakhaté honoré par l'OL après son sacre à la CAN 2025

L'Olympique Lyonnais a rendu un vibrant hommage à son défenseur sénégalais Moussa Niakhaté, champion d'Afrique 2025 avec les Lions de la Teranga, lors d'une cérémonie organisée en avant-match au Groupama Stadium.





Le club rhodanien a tenu à célébrer le sacre continental de son joueur en présence des supporters lyonnais. Niakhaté, portant son maillot d'entraînement de l'OL, a été félicité par les dirigeants du club qui lui ont remis un maillot encadré portant son numéro 19, accompagné d'une photo immortalisant le moment de gloire avec le trophée de la CAN 2025.





Cette reconnaissance publique témoigne de la fierté du club lyonnais pour la performance de son défenseur central lors de la compétition continentale. Niakhaté a joué un rôle important dans le parcours victorieux du Sénégal, qui s'est imposé face au Maroc en finale.





Le défenseur sénégalais, arrivé à Lyon en 2023 en provenance de Nottingham Forest, s'est rapidement imposé comme un élément clé de la défense lyonnaise. Son expérience internationale et sa solidité défensive font de lui un cadre important de l'effectif rhodanien.





Cette cérémonie d'hommage s'inscrit dans une tradition de plus en plus courante dans le football européen, où les clubs reconnaissent et célèbrent les succès de leurs joueurs en sélection nationale. L'OL, qui compte plusieurs internationaux dans son effectif, montre ainsi son soutien et sa fierté envers les accomplissements de ses joueurs sur la scène africaine.





Le public du Groupama Stadium a chaleureusement applaudi son champion d'Afrique, soulignant l'attachement des supporters lyonnais à leur défenseur. Ce moment d'émotion avant le match illustre également le lien fort qui unit le club à ses joueurs africains, nombreux à avoir porté les couleurs de l'OL au fil des années.





Avec ce sacre continental, Moussa Niakhaté rejoint le cercle des champions d'Afrique ayant évolué à Lyon, renforçant ainsi la présence et le rayonnement du club dans le football africain. Le défenseur sénégalais pourra désormais se concentrer pleinement sur les objectifs de son club en Ligue 1 et en compétitions européennes.





