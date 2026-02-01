AJEL Rufisque prend la tête de la Ligue 1 après victoire contre US Gorée

Rufisque, 1er février 2026 – L'équipe d'AJEL de Rufisque a pris provisoirement le fauteuil de leader de la Ligue 1 sénégalaise en battant l'Union sportive de Gorée sur le score de 1-0 lors d'un match comptant pour la 13e journée du championnat.





L'unique but de cette rencontre au sommet a été inscrit dès la 4e minute par Ibra Lo, offrant ainsi une avance précieuse aux Rufisquois qui n'ont plus relâché leur emprise sur le match. Troisièmes avant cette journée, les hommes d'AJEL enregistrent un résultat de choix en infligeant aux insulaires leur deuxième revers dans ce duel de prétendants au titre.





Avec ce sixième succès de la saison, AJEL totalise désormais 24 points et relègue l'US Gorée, jusque-là leader, à la deuxième place avec 23 points. La course au titre reste cependant ouverte puisque le Casa Sports de Ziguinchor peut, en cas de victoire dimanche, rejoindre AJEL en tête du classement.





Les Ziguinchorois, qui rendent visite à l'AS Pikine, quatrième au classement, devront toutefois batailler ferme pour venir à bout de leurs adversaires du jour. Les Pikinois, remontés à bloc après leur victoire sur le Jaraaf de Dakar lors de la précédente journée, voudront poursuivre leur dynamique victorieuse face au Casa Sports.





Cette rencontre à fort enjeu a été délocalisée par la Ligue sénégalaise de football professionnel de Pikine au Stade Léopold Sédar Senghor, témoignant de l'importance accordée à cette affiche qui pourrait redistribuer les cartes en tête du championnat.





Le programme de cette 13e journée se poursuit avec plusieurs affiches attractives. Dimanche, outre le choc AS Pikine-Casa Sports, le Dakar Sacré-Cœur recevra le Jaraaf, l'USO affrontera Linguère, Génération Foot accueillera HLM, et le Stade de Mbour défiera Teungueth FC. Lundi clôturera la journée avec deux rencontres : Wally Daan-Guédiawaye FC et SONACOS-ASC Cambérène.





Cette treizième journée marque un tournant dans la course au titre, avec trois équipes désormais séparées par un seul point en haut du tableau.





MS/NDARINFO





