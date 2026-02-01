Ismaïla Sarr marque penalty pour Crystal Palace après sacre CAN avec Sénégal

À peine rentré de la Coupe d'Afrique des Nations, qu'il a remportée avec le Sénégal, Ismaïla Sarr s'est immédiatement illustré en Premier League. L'attaquant sénégalais de Crystal Palace a été décisif lors de la rencontre face à Nottingham Forest samedi.





Opposé à Nottingham, Crystal Palace a obtenu un penalty que le champion d'Afrique en titre s'est chargé de transformer. Son tir réussi a permis à son équipe de revenir au score et d'égaliser à 1-1 dans cette rencontre de championnat anglais.





Cette réalisation confirme la bonne dynamique d'Ismaïla Sarr, qui enchaîne les performances de haut niveau aussi bien en sélection qu'en club, quelques jours seulement après son sacre continental avec les Lions de la Teranga. Le joueur sénégalais a démontré une capacité remarquable à enchaîner les efforts, passant directement de la finale de la CAN à la reprise du championnatd'Angleterre.





La rapidité avec laquelle Sarr a retrouvé son efficacité en club témoigne de sa forme physique exceptionnelle et de sa capacité à gérer la pression. Après avoir contribué au titre continental du Sénégal face au Maroc, l'attaquant n'a pas eu besoin de temps d'adaptation pour se remettre dans le rythme de la Premier League.





Cette transformation de penalty intervient dans un contexte où Crystal Palace compte sur son attaquant vedette pour maintenir ses objectifs en championnat. Le retour rapide de Sarr, sans baisse de régime, constitue une excellente nouvelle pour les Eagles qui peuvent désormais compter sur un joueur au moral au plus haut après son triomphe africain.





L'égalisation obtenue grâce au penalty de Sarr permet à Crystal Palace de décrocher un point précieux face à Nottingham Forest. Le champion d'Afrique prouve ainsi qu'il peut être un facteur déterminant pour son équipe en deuxième partie de saison.





Cette performance rapide après la CAN souligne également la profondeur mentale des joueurs africains qui parviennent à jongler entre les compétitions internationales et leurs obligations en club, souvent sans temps de repos significatif.





MS/NDARINFO



