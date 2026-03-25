Mutuelle de santé au Sénégal : comment s'inscrire, ce qu'elle rembourse et combien coûte la cotisation

La Couverture Maladie Universelle, pilotée par l'Agence de la CMU, vise à offrir à chaque Sénégalais un accès aux soins essentiels à moindre coût. Le régime des mutuelles de santé communautaires constitue le volet destiné au secteur informel et aux populations rurales. L'adhésion s'effectue auprès des mutuelles de santé de base agréées par l'État, présentes dans chaque département. La cotisation annuelle varie selon les mutuelles entre 3 000 et 10 000 FCFA par personne, avec des tarifs familiaux souvent dégressifs. En contrepartie, les adhérents bénéficient d'une prise en charge partielle des consultations, des médicaments essentiels et des hospitalisations dans les structures publiques conventionnées.



