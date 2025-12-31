Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Négociations avec le FMI : "Des évolutions positives", assure le ministre Cheikh Diba

Mercredi 31 Décembre 2025

Négociations avec le FMI : "Des évolutions positives", assure le ministre Cheikh Diba

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a réitéré, mardi, à Dakar, la progression des négociations entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI) vers un nouveau programme de coopération.
 

"Il y a des évolutions positives avec le Fonds", a assuré M. Diba devant les députés réunis pour examiner et voter un projet de seconde loi de finances rectificative de l'année budgétaire en cours.
 

"Nous travaillons sereinement avec le Fonds monétaire international", a-t-il dit aux parlementaires, ajoutant que "les discussions se passent très bien".
 

Selon Cheikh Diba, les deux parties s'entendent sur "la correction des données" financières et budgétaires du Sénégal, dont la dette du pays.
 

Le FMI et le ministère des Finances et du Budget attendent la prise de fonctions de la nouvelle cheffe de mission de cette institution financière pour le Sénégal, en janvier prochain, pour poursuivre les négociations.
 

"Nous espérons arriver très rapidement à un programme de coopération avec le Fonds monétaire international", a-t-il insisté.
 

Le FMI et le gouvernement du Sénégal mènent des négociations depuis plusieurs mois, après que les autorités sénégalaises actuelles ont signalé une détérioration des finances publiques du pays et dénoncé la publication de "données erronées" par les ex-dirigeants entre 2019 et 2023.

MS
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

CAN 2025 : Le Sénégal bat le Bénin (3-0) et termine premier du groupe D

CAN 2025 : Le Sénégal bat le Bénin (3-0) et termine premier du groupe D
L'équipe nationale du Sénégal a battu, mardi, celle du Bénin par trois buts à zéro lors d'un match...

CAN 2025 : 5 choses à savoir avant Sénégal-Bénin de ce soir

CAN 2025 : 5 choses à savoir avant Sénégal-Bénin de ce soir
Déjà assurée de disputer les huitièmes de finale, l'Équipe Nationale du Sénégal va tenter de...

Pape Thiaw sur Ibrahim Mbaye : "C'est un joyau, il faut bien le couvrir"

Pape Thiaw sur Ibrahim Mbaye : "C'est un joyau, il faut bien le couvrir"
À seulement 17 ans, Ibrahim Mbaye, qui vit sa première CAN, s'affirme déjà comme l'un des jeunes...

Sénégal-Bénin : Pape Thiaw veut des Lions "tranchants et déterminés"

Sénégal-Bénin : Pape Thiaw veut des Lions "tranchants et déterminés"
Le Sénégal se prépare à défier le Bénin lundi à 19h dans le cadre de la dernière journée du groupe...

CAN 2025 : Sadio Mané inscrit son 10e but historique et rejoint le top 6 des légendes

CAN 2025 : Sadio Mané inscrit son 10e but historique et rejoint le top 6 des légendes
Ce samedi 27 décembre 2025, le Sénégal a concédé le match nul 1-1 contre la RD Congo lors de la...
LES PLUS LUS

Administration pénitentiaire : 418 agents seront recrutés en 2026

26/12/2025

Élevage : 1 050 bovins de race Guzera arrivent au Sénégal avec 50% de subvention de l'État

25/12/2025

Tragédie à Joal : 12 morts dans une pirogue transportant plus de 200 candidats à l'émigration

24/12/2025

Ousmane Sonko annonce un Plan spécial d'Investissement 2026-2028

26/12/2025

102 ans après, la pensée de Cheikh Anta Diop plus actuelle que jamais

29/12/2025

Saint-Louis : Amadou Moustapha Niang annonce son ambition de conquérir la mairie et promet une transformation structurelle

28/12/2025

Le communiqué du conseil des ministres de ce vendredi 26 décembre 2025

26/12/2025
SERVICES