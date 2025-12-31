Négociations avec le FMI : "Des évolutions positives", assure le ministre Cheikh Diba

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a réitéré, mardi, à Dakar, la progression des négociations entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI) vers un nouveau programme de coopération.
"Il y a des évolutions positives avec le Fonds", a assuré M. Diba devant les députés réunis pour examiner et voter un projet de seconde loi de finances rectificative de l'année budgétaire en cours.
"Nous travaillons sereinement avec le Fonds monétaire international", a-t-il dit aux parlementaires, ajoutant que "les discussions se passent très bien".
Selon Cheikh Diba, les deux parties s'entendent sur "la correction des données" financières et budgétaires du Sénégal, dont la dette du pays.
Le FMI et le ministère des Finances et du Budget attendent la prise de fonctions de la nouvelle cheffe de mission de cette institution financière pour le Sénégal, en janvier prochain, pour poursuivre les négociations.
"Nous espérons arriver très rapidement à un programme de coopération avec le Fonds monétaire international", a-t-il insisté.
Le FMI et le gouvernement du Sénégal mènent des négociations depuis plusieurs mois, après que les autorités sénégalaises actuelles ont signalé une détérioration des finances publiques du pays et dénoncé la publication de "données erronées" par les ex-dirigeants entre 2019 et 2023.
