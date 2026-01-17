« Notre banc, c'est une autre équipe nationale » : El Hadj Ousseynou Diouf confiant avant Maroc-Sénégal

À quelques heures de la finale de la CAN 2025 face au Maroc, El Hadji Ousseynou Diouf a appelé les supporters sénégalais au calme et à la sérénité. Dans un entretien exclusif, l'ancien Lion a évoqué l'accueil controversé de l'équipe à Rabat, la polémique sur les billets et l'état d'esprit des joueurs avant le choc de dimanche soir.
Sur l'accueil réservé aux Lions samedi dans la capitale marocaine, l'ancien international préfère relativiser. « Il ne faut pas gâcher la relation entre le Maroc et le Sénégal. C'est un seul jour, après, la vie continue », a-t-il déclaré, invitant ses compatriotes à ne pas céder à la provocation. Et de rappeler l'épreuve traversée à Kinshasa lors du match contre la RD Congo (2-3) : « On ne peut pas vivre plus que ce qu'on a vécu là-bas. »
Concernant les difficultés des supporters sénégalais à obtenir des billets pour la finale, il a choisi de dédramatiser. « Cent millions de personnes ne peuvent pas venir au stade. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, restez chez vous et attendez le sacre du Sénégal », a-t-il lancé avec assurance.
« Une équipe qui fait peur »
Dioufy s'est montré confiant quant aux chances du Sénégal face au pays hôte. « Le Sénégal aime ce genre de match », a-t-il martelé, évoquant les victoires historiques contre le Brésil (4-2) et l'Angleterre (3-1). Selon lui, les jeunes joueurs de la Tanière possèdent « une sérénité et un talent exceptionnels qui font peur ».
El Hadjoi Ousseynou Diouf a également souligné la profondeur de l'effectif dirigé par Pape Thiaw : « Regardez notre banc, c'est une autre équipe nationale. » Un argument de poids face à des Lions de l'Atlas portés par leur public.
« On est tranquille, confiant, serein. Insh'Allah, on ne parlera que du football », a-t-il conclu, réaffirmant que Sénégalais et Marocains resteront « frères » une fois le coup de sifflet final retenti.
