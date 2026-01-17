Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

« Notre banc, c'est une autre équipe nationale » : El Hadj Ousseynou Diouf confiant avant Maroc-Sénégal

Samedi 17 Janvier 2026

« Notre banc, c'est une autre équipe nationale » : El Hadj Ousseynou Diouf confiant avant Maroc-Sénégal

À quelques heures de la finale de la CAN 2025 face au Maroc, El Hadji Ousseynou Diouf a appelé les supporters sénégalais au calme et à la sérénité. Dans un entretien exclusif, l'ancien Lion a évoqué l'accueil controversé de l'équipe à Rabat, la polémique sur les billets et l'état d'esprit des joueurs avant le choc de dimanche soir.
 

Sur l'accueil réservé aux Lions samedi dans la capitale marocaine, l'ancien international préfère relativiser. « Il ne faut pas gâcher la relation entre le Maroc et le Sénégal. C'est un seul jour, après, la vie continue », a-t-il déclaré, invitant ses compatriotes à ne pas céder à la provocation. Et de rappeler l'épreuve traversée à Kinshasa lors du match contre la RD Congo (2-3) : « On ne peut pas vivre plus que ce qu'on a vécu là-bas. »
 

Concernant les difficultés des supporters sénégalais à obtenir des billets pour la finale, il a choisi de dédramatiser. « Cent millions de personnes ne peuvent pas venir au stade. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, restez chez vous et attendez le sacre du Sénégal », a-t-il lancé avec assurance.
 

« Une équipe qui fait peur »
 

Dioufy s'est montré confiant quant aux chances du Sénégal face au pays hôte. « Le Sénégal aime ce genre de match », a-t-il martelé, évoquant les victoires historiques contre le Brésil (4-2) et l'Angleterre (3-1). Selon lui, les jeunes joueurs de la Tanière possèdent « une sérénité et un talent exceptionnels qui font peur ».
 

El Hadjoi Ousseynou Diouf a également souligné la profondeur de l'effectif dirigé par Pape Thiaw : « Regardez notre banc, c'est une autre équipe nationale. » Un argument de poids face à des Lions de l'Atlas portés par leur public.
 

« On est tranquille, confiant, serein. Insh'Allah, on ne parlera que du football », a-t-il conclu, réaffirmant que Sénégalais et Marocains resteront « frères » une fois le coup de sifflet final retenti.
 

MS/NDARINFO
 

CAN 2025

« Notre banc, c'est une autre équipe nationale » : El Hadj Ousseynou Diouf confiant avant Maroc-Sénégal

« Notre banc, c'est une autre équipe nationale » : El Hadj Ousseynou Diouf confiant avant Maroc-Sénégal
À quelques heures de la finale de la CAN 2025 face au Maroc, El Hadji Ousseynou Diouf a appelé les...

CAN 2025 : le Nigeria décroche le bronze face à l'Égypte aux tirs au but (4-2)

CAN 2025 : le Nigeria décroche le bronze face à l'Égypte aux tirs au but (4-2)
Le Nigeria a décroché la médaille de bronze de la Coupe d'Afrique des nations 2025 en dominant...

Thiaw déterminé face au Maroc : « On restera sur nos principes »

Thiaw déterminé face au Maroc : « On restera sur nos principes »
En conférence de presse ce samedi, accompagné de son défenseur Moussa Niakhaté, Pape Thiaw a...

Thiaw à Mané : « Ta retraite ne t'appartient pas, c'est au peuple de décider »

Thiaw à Mané : « Ta retraite ne t'appartient pas, c'est au peuple de décider »
À la veille de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Maroc, Pape Thiaw a adressé un...

Finale CAN : la stratégie de Thiaw contre la faveur marocaine

Finale CAN : la stratégie de Thiaw contre la faveur marocaine
À la veille de la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), le...
LES PLUS LUS

Sénégal : gel des importations de pomme de terre et d’oignon

16/01/2026

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

16/01/2026

Alerte météo: houle dangereuse de 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises dès dimanche

15/01/2026

De Gandiol à Mpal: le parcours spirituel de Mame Rawane Ngom

11/01/2026

Sans adaptation climatique, l'agriculture sénégalaise pourrait perdre 18% de sa production

11/01/2026

Le FDR dénonce une "crise économique et institutionnelle" et appelle à l'unité de l'opposition

11/01/2026

Le Sénégal lancera son deuxième satellite GAINDESAT-1B en 2026

16/01/2026
SERVICES