Depuis le Kenya, Emmanuel Macron tance la junte malienne : « Ils n’ont pas pris la meilleure décision »

En visite officielle au Kenya ce dimanche 10 mai 2026, le président français Emmanuel Macron est revenu sur la situation sécuritaire critique au Sahel. Interrogé sur l'instabilité croissante au Mali, le chef de l'État n'a pas mâché ses mots à l'égard des autorités de Bamako. Selon lui, l’actualité récente prouve que la junte malienne a fait un choix stratégique périlleux en exigeant le départ des forces françaises en 2022, après une décennie de lutte contre l'insurrection jihadiste.





« L'actualité montre que la junte malienne n'a pas pris la meilleure décision pour le Mali », a martelé le président français. Cette déclaration intervient alors que le pays subit, depuis fin avril, une offensive d'une ampleur sans précédent. Les groupes armés jihadistes, conjugués à une rébellion à dominante touareg, ont lancé des assauts coordonnés qui affaiblissent considérablement le pouvoir en place, né des putschs successifs de 2020 et 2021.





L'analyse de l'Élysée souligne le vide sécuritaire laissé par le retrait des troupes françaises, dont l'absence semble aujourd'hui profiter aux groupes radicaux. Au-delà du cas malien, Emmanuel Macron a évoqué la situation au Burkina Faso et au Niger, où des coups d'État en 2022 et 2023 ont également conduit à un divorce brutal avec Paris. Ce retrait forcé de l'armée française, souvent exigé sous la pression de manifestations populaires, cristallise les tensions autour de la politique de la France en Afrique.





Pour Paris, l'instabilité actuelle au Sahel valide l'idée que le partenariat militaire français était un rempart essentiel. À l'inverse, les autorités maliennes et leurs voisins de l'Alliance des États du Sahel (AES) continuent de prôner une souveraineté totale et se tournent vers de nouveaux partenaires, notamment russes.



MS/NDARINFO



