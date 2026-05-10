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L'OFNAC en mode turbo : 147 réquisitions et 189 auditions pour traquer la fraude

Dimanche 10 Mai 2026 - 20:18

L'OFNAC en mode turbo : 147 réquisitions et 189 auditions pour traquer la fraude

Invité de l’émission Point de Vue sur la RTS ce dimanche 10 mai 2026, le magistrat Moustapha Ka, président de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), a présenté un état des lieux sans précédent de l'institution. Depuis son installation fin décembre 2025, la nouvelle équipe a impulsé une « nouvelle dynamique » qui se traduit par des résultats concrets tant sur le plan national qu'international. Le Sénégal a ainsi réalisé un bond historique dans l’Indice de perception de la corruption (IPC), grimpant à 46 points en 2025, une progression de trois points qualifiée de performance inédite.
 

La rupture est particulièrement visible dans le recours à l'autosaisine. Moustapha Ka a révélé que deux procédures majeures ont été activées en moins de six mois, ciblant des secteurs névralgiques tels que la santé et les médias. « Ce que l’institution a réalisé en douze ans a été accompli en moins d'un an », a-t-il affirmé, soulignant que l'Office ne se contente plus d'attendre les plaintes mais traque désormais activement les anomalies sur la base d'informations crédibles. Cette proactivité vise à hisser le Sénégal au-delà de la barre des 50 points, seuil de sortie définitive de la zone critique.
 

Une traque financière sans précédent

 

L’OFNAC a également intensifié ses moyens de pression pour obtenir des preuves matérielles. À ce jour, 147 réquisitions ont été lancées auprès des banques, des services fonciers et des transports pour débusquer d'éventuels biens mal acquis. Sur le front des auditions, 189 personnes ont déjà été entendues. Le magistrat a tenu à lancer un avertissement ferme aux administrations réticentes : le refus de coopérer avec l'OFNAC constitue une infraction passible de poursuites judiciaires.

 
 

La confiance des citoyens semble restaurée, comme en témoigne la réception de 107 plaintes en un semestre. Grâce au renforcement des pouvoirs de l'Office et à la protection accrue des lanceurs d'alerte, 27 enquêtes ont été ouvertes et deux rapports finaux ont déjà été transmis au procureur. En surveillant de près le foncier, l'habitat et même les représentations diplomatiques à l'étranger, l'OFNAC entend prouver que l'impunité appartient au passé, sous réserve que les suites judiciaires confirment cette rigueur institutionnelle.
 

MS/NDARINFO

 



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