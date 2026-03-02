Affaire Pape Cheikh Diallo : 33 arrestations et des aveux explosifs

Le bilan de l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie s'est alourdi avec 33 interpellations enregistrées à ce jour, suite à quatre nouvelles arrestations effectuées la semaine dernière par la gendarmerie. Selon les révélations du quotidien Libération dans son édition de ce lundi, l'enquête sur ce scandale présumé, mêlant actes contre nature et transmission volontaire du VIH, entre dans une phase décisive avec des aveux qualifiés d'« explosifs ».





Parmi les derniers individus appréhendés, l'un a déjà été placé sous mandat de dépôt, tandis que les trois autres sont attendus ce lundi au cabinet du magistrat instructeur. Les investigations révèlent un profil hétéroclite des mis en cause : un « marabout », un agent commercial et un agent de police de la compagnie de circulation figurent dans le lot des personnes interpellées. Si le policier nie formellement toute implication, un autre inculpé aurait livré aux magistrats une liste complète de ses présumés partenaires.





Les individus poursuivis dans ce dossier complexe font face à des chefs d'inculpation particulièrement lourds, notamment « association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/Sida, blanchiment de capitaux et trafic de drogue ». Une nouvelle vague d'arrestations est d'ores et déjà annoncée alors que l'instruction se poursuit pour démanteler l'ensemble de ce réseau.





MS/NDARINFO



