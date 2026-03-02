Crash d'avions de chasse américains au Koweït lors d'une attaque de l'Iran

D'épaisses colonnes de fumée ont été aperçues ce lundi s'élevant à proximité immédiate du complexe de l'ambassade des États-Unis au Koweït, suite à une série de frappes menées par l'Iran et ses milices affiliées. L'attaque, marquée par le déclenchement des sirènes d'alarme dans la capitale koweïtienne, intervient dans un contexte d'embrasement régional total après l'élimination du Guide suprême iranien Ali Khamenei ce week-end.





Peu avant l'impact, les services diplomatiques américains avaient émis une alerte urgente demandant à leurs ressortissants de se mettre à l'abri. Parallèlement, le ministère de la Défense du Koweït a confirmé le crash de plusieurs avions de chasse américains sur son territoire lors de cette période d'intenses tirs iraniens. Tous les pilotes ont pu s'éjecter en toute sécurité et ont été transférés à l'hôpital dans un état stable. Les autorités n'ont pas encore précisé si ces crashs sont dus à des tirs hostiles ou à des défaillances techniques durant les interceptions.





Bien qu'aucun bilan humain ou matériel officiel n'ait été communiqué concernant l'enceinte de l'ambassade, ces événements confirment l'extension du conflit aux États arabes du Golfe. La riposte de Téhéran, qui vise désormais directement les actifs américains chez ses voisins, fait craindre une paralysie de la région alors que l'opération « Fureur épique » se poursuit avec de nouvelles frappes américano-israéliennes sur le sol iranien ce lundi.





MS/NDARINFO



