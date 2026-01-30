Ousmane Sonko raconte comment il a suivi la finale CAN au palais avec Diomaye

Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations a été présenté vendredi au Premier ministre Ousmane Sonko lors d'une cérémonie tenue au Building administratif. Le chef du gouvernement a prié pour que ce succès ouvre la porte à "la prospérité, à la paix, à l'entente et au progrès économique dans notre pays".





Ousmane Sonko est ensuite revenu sur sa soirée du 18 janvier dernier avec une anecdote révélant sa façon particulière de suivre les matchs de l'équipe nationale. "Moi je ne suis pas, d'habitude, les matchs de l'équipe nationale à cause du stress. Je m'enferme dans ma chambre. C'est quand j'entends des cris de joie que j'allume la télé. Dès que l'équipe adverse égalise, j'éteins de nouveau la télé. Parce que je ne peux pas supporter cette tension et cette émotion", a-t-il expliqué avec humour.





Le Premier ministre a raconté qu'à une heure de la finale, le président Bassirou Diomaye Faye l'avait invité à venir suivre le match avec lui au palais. "Il m'a dit 'Koromack viens suivre le match avec moi, j'ai fait une petite fanzone ici'", a rapporté Sonko. Ce dernier avoue avoir repoussé l'invitation au premier abord. "Il a insisté et je lui ai dit qu'avec l'émotion que charrie le match, je ne veux pas qu'on découvre ma façon de supporter", a-t-il indiqué.





"Mais, à la mi-temps, on m'a dit que le score était de zéro but partout. J'ai dit au Président que je venais finalement suivre le match avec lui, car j'avais de l'espoir. Malheureusement à la fin, on a vu mes sauts et je ne voulais pas les dévoiler au grand public", a ajouté le chef du gouvernement, révélant qu'il n'avait pu s'empêcher de monter sur sa chaise, transporté par la joie.





Ousmane Sonko a salué l'initiative de la Fédération sénégalaise de football et du ministère des Sports de lui présenter le trophée. Il a formulé une recommandation inclusive : "Votre démarche est bonne, car c'est l'équipe de tous les sénégalais. Le citoyen lambda, s'il est possible, permettez-lui de toucher la coupe. S'il est même possible, présentez la coupe à l'opposition. Car c'est la leur aussi."





MS/NDARINFO





