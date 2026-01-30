Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Saint-Louis : l'administration territoriale sera formée au budget programme

Vendredi 30 Janvier 2026

Saint-Louis : l'administration territoriale sera formée au budget programme

Les membres de l'administration territoriale de la région de Saint-Louis seront formés dans les prochaines semaines à la maîtrise du budget programme et à la planification budgétaire, a annoncé mercredi Djibril Badiane, directeur des programmes de l'ONG IBP, spécialisée dans l'inclusion budgétaire.
 

"Dans quelques semaines, nous allons former l'administration territoriale, notamment les gouverneurs, adjoints aux gouverneurs, préfets et sous-préfets, sur la planification budgétaire à travers le budget programme", a déclaré M. Badiane lors d'une rencontre à la gouvernance de Saint-Louis. Cette session s'inscrit dans la première étape d'une tournée d'information sur un projet de formation qui concerne six régions : Matam, Saint-Louis, Kaffrine, Kaolack, Fatick et Thiès.
 

Le directeur des programmes a justifié cette initiative par la nécessité de renforcer les capacités des administrateurs territoriaux. "Nous oublions souvent que les gouverneurs et préfets sont également des administrateurs qui gèrent des budgets. Ils ont besoin d'être renforcés pour mieux planifier et mieux exécuter leur budget", a-t-il expliqué.
 

Djibril Badiane a souligné les risques liés à une mauvaise gestion budgétaire. "Si le budget n'est pas très bien géré, il fera l'objet d'une ponction budgétaire et risque d'être retourné à d'autres rubriques de dépense", a-t-il prévenu, insistant sur l'importance d'une planification rigoureuse et d'une exécution efficace des ressources allouées.
 

L'ONG IBP a initié ce projet de formation sur la maîtrise budgétaire spécifiquement destiné aux acteurs de l'administration territoriale. Dans le cadre de cette initiative, la structure a entamé une tournée d'information et de sensibilisation auprès des 14 gouverneurs du pays afin de présenter les objectifs et les modalités de ce renforcement de capacités.
 

Cette formation vise à doter les responsables de l'administration territoriale d'outils pratiques pour améliorer la gestion des budgets qui leur sont confiés, optimiser l'allocation des ressources et garantir une meilleure traçabilité des dépenses publiques au niveau régional et départemental. L'initiative s'inscrit dans une démarche plus large de transparence et d'efficacité dans la gestion des finances publiques locales.


NDARINFO avec L'APS

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Air Sénégal intègre un Boeing 777 sur la ligne Dakar-Paris

27/01/2026

Khady Diène Gaye annonce un nouveau contrat pour Pape Thiaw en plein cœur de la tourmente CAF

29/01/2026

TFM : l'émission Faram Facce débouche sur une procédure judiciaire ce vendredi

30/01/2026

Sénégal : Ousmane Sonko annonce une révolution industrielle pour le phosphate sur le modèle marocain

29/01/2026

Rabat : Akhannouch salue une "coopération modèle" avec le Sénégal

26/01/2026

Sénégal : Madiambal Diagne et son épouse visés par une plainte explosive déposée par son propre fils

29/01/2026

Souveraineté alimentaire : Le défi de la productivité lancé aux riziculteurs de la vallée

24/01/2026
SERVICES
24 HEURES

Saint-Louis : l'administration territoriale sera formée au budget programme

30/01/2026

Valorisation des déchets solides : un levier stratégique de création d’emplois et de richesses au Sénégal. Par Magatte WADE

30/01/2026

Ousmane Sonko raconte comment il a suivi la finale CAN au palais avec Diomaye

30/01/2026

Pomme de terre et banane : le Sénégal réduit drastiquement ses importations

30/01/2026

Sénégal : 130 milliards FCFA de subventions pour soutenir la production agricole

30/01/2026

Cérémonie officielle à Porokhane : hommage à la mère du fondateur du mouridisme

30/01/2026