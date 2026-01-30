Saint-Louis : l'administration territoriale sera formée au budget programme

Les membres de l'administration territoriale de la région de Saint-Louis seront formés dans les prochaines semaines à la maîtrise du budget programme et à la planification budgétaire, a annoncé mercredi Djibril Badiane, directeur des programmes de l'ONG IBP, spécialisée dans l'inclusion budgétaire.





"Dans quelques semaines, nous allons former l'administration territoriale, notamment les gouverneurs, adjoints aux gouverneurs, préfets et sous-préfets, sur la planification budgétaire à travers le budget programme", a déclaré M. Badiane lors d'une rencontre à la gouvernance de Saint-Louis. Cette session s'inscrit dans la première étape d'une tournée d'information sur un projet de formation qui concerne six régions : Matam, Saint-Louis, Kaffrine, Kaolack, Fatick et Thiès.





Le directeur des programmes a justifié cette initiative par la nécessité de renforcer les capacités des administrateurs territoriaux. "Nous oublions souvent que les gouverneurs et préfets sont également des administrateurs qui gèrent des budgets. Ils ont besoin d'être renforcés pour mieux planifier et mieux exécuter leur budget", a-t-il expliqué.





Djibril Badiane a souligné les risques liés à une mauvaise gestion budgétaire. "Si le budget n'est pas très bien géré, il fera l'objet d'une ponction budgétaire et risque d'être retourné à d'autres rubriques de dépense", a-t-il prévenu, insistant sur l'importance d'une planification rigoureuse et d'une exécution efficace des ressources allouées.





L'ONG IBP a initié ce projet de formation sur la maîtrise budgétaire spécifiquement destiné aux acteurs de l'administration territoriale. Dans le cadre de cette initiative, la structure a entamé une tournée d'information et de sensibilisation auprès des 14 gouverneurs du pays afin de présenter les objectifs et les modalités de ce renforcement de capacités.





Cette formation vise à doter les responsables de l'administration territoriale d'outils pratiques pour améliorer la gestion des budgets qui leur sont confiés, optimiser l'allocation des ressources et garantir une meilleure traçabilité des dépenses publiques au niveau régional et départemental. L'initiative s'inscrit dans une démarche plus large de transparence et d'efficacité dans la gestion des finances publiques locales.





NDARINFO avec L'APS





