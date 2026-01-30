Pomme de terre et banane : le Sénégal réduit drastiquement ses importations

Le Sénégal enregistre des avancées significatives dans sa quête de souveraineté alimentaire, selon le bilan présenté jeudi par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Guèye Diop, lors de la conférence de presse gouvernementale "Kaddù".





L'oignon constitue l'une des réussites majeures de cette politique. "L'année dernière, pour la première fois, nous avons passé 9 mois sans importer", s'est félicité le ministre. Le taux de couverture nationale atteint 75%, alors que le pays importait 350 000 tonnes annuellement. Ce chiffre a été ramené à 180 000 tonnes cette année grâce à l'amélioration de la production et à la construction d'infrastructures frigorifiques. "L'année prochaine, nous visons à ne pas importer d'oignon ou du moins en importer une petite quantité", a annoncé Serigne Guèye Diop.





Sur la pomme de terre, une première historique a été réalisée : après 12 mois de fermeture du marché aux importations, seulement 10 000 tonnes ont été importées en décembre. Le pays a développé une capacité de stockage de 160 000 tonnes en partenariat avec Soamimagri, avec un objectif de 250 000 tonnes l'année prochaine. La carotte affiche 10 mois d'autosuffisance.





Pour la banane, le Sénégal a fermé ses frontières pendant 3 mois pour protéger plus de 25 000 tonnes produites à Tambacounda, en Casamance et à Diouloulou, couvrant 9 mois de consommation sur un besoin de 125 000 tonnes.





Le ministre a placé le riz au cœur de la stratégie. Désormais, les commerçants devront obligatoirement acheter le riz local avant toute importation. Une campagne de baisse des prix est lancée avec une réduction de 50 francs CFA, financée par les droits de douane et coûtant environ 2 milliards de FCFA. "Le riz local est meilleur sur le plan nutritionnel que le riz brisé importé", a-t-il souligné.





Sur l'arachide, la Sonacos a collecté 126 000 tonnes en moins de deux mois. L'État a injecté plus de 42 milliards de FCFA et compte acquérir la totalité des 250 000 tonnes produites. Le gouvernement envisage de renouveler toutes les usines régionales de la société.





Le ministre a rappelé la mobilisation de 130 milliards de FCFA pour subventionner l'agriculture et promis des contrôles stricts sur les prix fixés.





MS/NDARINFO



