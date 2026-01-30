Sénégal : 130 milliards FCFA de subventions pour soutenir la production agricole

Le gouvernement sénégalais a annoncé hier un plan de financement de 130 milliards de francs CFA entièrement déployé sous forme de subventions pour soutenir la production agricole nationale lors de la campagne en cours.



Cette enveloppe massive a été détaillée par la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, lors de la conférence de presse mensuelle tenue à Dakar. Selon elle, cette approche globale et concertée témoigne de la volonté des pouvoirs publics de "préserver les revenus des producteurs et garantir un approvisionnement régulier des marchés nationaux".





La répartition des fonds reflète une logique d'intervention systémique couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur agricole. Les semences constituent le premier poste avec 44,9 milliards de FCFA alloués aux filières arachide, céréales, pomme de terre et autres cultures vivrières. Les engrais minéraux absorbent la part la plus importante avec 64,96 milliards de FCFA, soulignant l'importance accordée à la fertilité des sols et au rendement.





La mécanisation, les équipements et les services agricoles bénéficient de 13 milliards de FCFA, tandis que les protections phytosanitaires reçoivent 2,52 milliards de FCFA. Des cultures spécifiques comme le coton et la banane se voient attribuer 5,5 milliards de FCFA. Les postes d'appui-conseil et de volontaires agricoles disposent de 2,1 milliards de FCFA, et les assurances agricoles complètent ce budget avec 1,3 milliard de FCFA.





Cette stratégie s'inscrit dans une mobilisation financière plus large évoquée lors de la conférence, qui atteindrait plus de 400 milliards de FCFA en incluant d'autres instruments financiers. Les 130 milliards de subventions constituent le levier direct et immédiat pour "assurer la continuité de la production", a insisté la porte-parole.





Cette politique financière massive accompagne les mesures sectorielles annoncées par les ministères de l'Agriculture et du Commerce, dessinant les contours d'une stratégie résolument tournée vers la réduction de la dépendance aux importations et le renforcement de l'autonomie productive face aux défis alimentaires.





MS/NDARINFO





