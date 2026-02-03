Sécurité intérieure : La modernisation de la Police "n'est pas un luxe", affirme Ousmane Sonko

Le gouvernement a de très hautes ambitions pour la Police nationale, ses ressources humaines et ses conditions d'existence et de travail. C'est ce qu'a relevé mardi le Premier ministre Ousmane Sonko, lors de sa visite à la Direction générale de la Police nationale.





Le chef du gouvernement a réitéré l'engagement de son administration à accompagner sans réserve la Police nationale sénégalaise pour une réalisation réussie de ses vastes chantiers. "Oui, nous avons de très hautes ambitions pour la Police nationale, ses ressources humaines, ses conditions d'existence et de travail", a-t-il déclaré.





Ousmane Sonko a engagé le Directeur général de la Police nationale, sous les ordres et la supervision du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à poursuivre les réformes entamées au sein de l'institution. L'objectif est d'en faire une grande institution à même de répondre convenablement à ses missions.





Dans ce Sénégal jouissant de la stabilité et de la paix intérieure, mais exposé aux risques sécuritaires exogènes, le Premier ministre a souligné que les options du gouvernement sont claires. Il s'agit d'un renforcement capacitaire substantiel des forces de police pour la préservation des acquis intérieurs, couplé à celui des armées pour la sanctuarisation des frontières.





Pour le chef du gouvernement, cette modernisation de la Police nationale "n'est pas un luxe". Elle constitue le gage d'une efficacité opérationnelle pour la satisfaction constante de la demande sociale de sécurité intérieure, elle-même gage d'un développement socio-économique équitable et souverain.





"Nous le savons tous, point de développement, quel qu'il soit, sans sécurité suffisante", a rappelé Ousmane Sonko. Il a ajouté que cette montée en puissance de la Police nationale permettra au Sénégal de garder son rang, voire de le hisser parmi les pays du monde qui contribuent le plus, mais également le mieux, aux opérations de maintien de la paix déployées par les Nations Unies dans les pays en crise.





Cette visite du Premier ministre à la DGPN témoigne de l'importance accordée par les nouvelles autorités à la modernisation des forces de sécurité intérieure, considérée comme un pilier essentiel du développement national.





