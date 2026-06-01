Liste complète du Gouvernement : L'alliage de technocrates et de politiques.

Cette nouvelle équipe ministérielle est fortement marquée par l’arrivée de nouvelles têtes qui côtoient désormais des ministres représentant les différents partis alliés de la mouvance présidentielle. Selon les précisions apportées par le chef du gouvernement, ce nouvel attelage a été conçu comme un alliage stratégique entre technocrates et acteurs politiques pour mener à bien les missions de l'Exécutif.



Au cœur de cette restructuration, plusieurs ministres de la précédente équipe ont été reconduits dans leurs fonctions, tandis que le parti majoritaire est aux abonnés absents. Parmi les reconductions officielles figurent des profils clés tels que Cheikh Diba, Cheikh Niang, Cheikh Tidiane Dièye, Moustapha Guirassy, Ibrahima Sy, Moussa Balla Fofana, Yankhoba Diémé, Déthié Fall et Bacary Sarr. Sur le plan politique, conformément aux récentes ruptures, la nouvelle équipe ne compte aucune grande figure du parti Pastef, majoritaire à l’Assemblée nationale. Le président de cette formation, Ousmane Sonko, avait en effet annoncé peu avant la publication du décret que les membres de sa structure ne feraient pas partie de ce gouvernement.





Décret n° 2026-1130 fixant la composition du Gouvernement



Le Président de la République,



Vu la Constitution, notamment en ses articles 49, 53, 56 et 57 ;



Vu le décret n° 2026-1129 du 26 mai 2026 portant nomination du Premier ministre ;



Sur proposition du Premier ministre,



Décrète :



Article premier :

Sont nommés membres du Gouvernement :



M. Yankoba Diémé, ministre des Forces armées ;



* M. Cheikh Diba, ministre de l’Économie, des Finances et du Plan ;



* M. Mohamedou Makhtar Cissé, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique ;



* M. Cheikh Niane, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur ;



* M. Moussa Bocar Thiam, ministre de la Justice, garde des Sceaux ;



* Mme Marie-Angélique Mame Selbé Diouf, ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités ;



* M. Boubacar Camara, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ;



* M. El Hadji Abdourahmane Diouf, ministre de l’Énergie et du Pétrole ;



* M. Serigne Guèye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce ;



* M. Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement ;



* M. Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l’Éducation nationale ;



* M. Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l’Hygiène publique ;



* M. Moussa Bala Fofana, ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires ;



* M. Didier Fall, ministre des Infrastructures ;



* M. Bakary Sarr, ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, porte-parole du Gouvernement ;



* M. Alioune Dione, ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire ;



* M. Serigne Oumar Ba, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage ;



* M. Samba Diouf, ministre des Télécommunications et du Numérique ;



* M. Mamoudou Lamine Dianté, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public ;



* Mme Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse et des Sports ;



* M. Alpha Sy, ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme ;



* M. Idrissa Seck, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique ;



* M. Cheikh Oumar Ciss, ministre des Mines et de la Géologie ;



* M. Aliou Gory Diouf, ministre de l’Environnement et de la Transition écologique ;



* M. Abdou Khadre Ndiaye, ministre des Transports terrestres et aériens ;



* Mme Ami Mbengue Ndao, ministre des Pêches et de l’Économie maritime.





Sont également nommés :



* M. Bassirou Sarr, ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, chargé du Budget ;

* M. Alenard Diop, ministre auprès du ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, chargé de l’Économie, du Plan et de la Coopération ;

* M. Ousmane Diagne, ministre auprès du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, chargé de l’Élevage ;

* Mme Mame Coumba Diop, ministre auprès du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique.



Article 2 :

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République du Sénégal.



Fait à Dakar, le 1er juin 2026.



Le Président de la République,

Bassirou Diomaye Diakhar Faye



Le Premier ministre,

Ahmadou Alamine Mohamed Lo



Par décret n° 2026-1032, Monsieur le Président de la République a nommé M. Papa Assane Touré, inspecteur général d’État, ministre, secrétaire général du Gouvernement.

