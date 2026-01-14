Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Pape Djibril Fall exige la libération immédiate de Karim Xrum Xax

Mercredi 14 Janvier 2026

Le député Pape Djibril Fall a vivement dénoncé l'arrestation de l'activiste Abdou Karim Guèye, plus connu sous le nom de Karim Xrum Xax, interpellé le lundi 13 janvier 2026 à la Place de l'Indépendance. Le parlementaire exige la libération immédiate et sans condition de l'activiste.

Selon le député, Abdou Karim Guèye est poursuivi pour avoir simplement soutenu et assisté des personnes en situation de handicap qui manifestaient de manière pacifique pour exprimer leur frustration.

"Pour avoir défendu et accompagné des citoyens vulnérables dans une démarche pacifique, Abdou Karim Guèye, alias 'Nittu Deug', est placé en détention depuis 48 heures et a été déféré ce jour devant le parquet", a-t-il déploré dans une publication sur sa page Facebook.
 

L'interpellation de l'activiste, figure bien connue de la contestation sociale au Sénégal, intervient dans un contexte de mobilisation des personnes handicapées qui réclament une meilleure prise en charge de leurs revendications.

L'activiste, fidèle à son engagement auprès des couches vulnérables, aurait accompagné ces manifestants dans leur démarche pacifique à la Place de l'Indépendance.
 

S'interrogeant sur les motifs réels de cette arrestation, Pape Djibril Fall estime qu'aucune infraction ne peut être reprochée à l'activiste.

"Que lui reproche-t-on finalement ? Rien. Je condamne fermement son arrestation et exige sa libération immédiate et sans aucune condition", a-t-il écrit, dénonçant ce qu'il considère comme une atteinte aux libertés fondamentales.
 

Cette arrestation suscite des interrogations sur le droit de manifester pacifiquement et sur la liberté d'expression au Sénégal. L'activiste Karim Xrum Xax, connu pour ses prises de position en faveur des populations marginalisées, risque désormais des poursuites judiciaires pour son rôle dans l'accompagnement de cette manifestation pacifique.

MS/NDARINFO

 

