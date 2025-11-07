Pastef Dagana en tournée pour recueillir les préoccupations des populations

La Coordination départementale de Pastef à Dagana a entamé une tournée de proximité dans plusieurs communes du département pour établir un contact direct avec les populations et recueillir leurs préoccupations prioritaires, a appris l’APS.



Conduite par le coordonnateur départemental Abdou Khadre Fofana, la délégation comprenait également les députés Mariama Diamanka et Ibrahima Mbodj, ainsi que des responsables communaux. Les visites ont concerné notamment Richard-Toll, Bokhol, Gnith et Rosso Béthio.



À Diamaguène Gaya, dans la commune de Richard-Toll, les responsables de Pastef ont rencontré des familles menacées par la montée des eaux du fleuve Sénégal. « Nous sommes très sensibles à la situation que vivent nos parents (…) et avons interpellé les autorités pour que des mesures urgentes soient prises », a déclaré M. Fofana.



Les échanges avec les populations ont permis de recenser les difficultés liées à l’emploi, à l’agriculture, au foncier, au secteur informel, ainsi qu’à la valorisation des ressources dans le Walo.



Le député Ibrahima Mbodj a indiqué que ces contributions permettront d’élaborer un plaidoyer structuré à porter à l’Assemblée nationale, en faveur du développement économique et social du département.



Pastef Dagana affirme vouloir, à travers ces rencontres, incarner une démarche politique participative, fondée sur l’écoute, le terrain et des actions ciblées pour répondre aux besoins locaux.



