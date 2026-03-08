Pénurie de gaz et de carburant au Sénégal : PETROSEN dément fermement les rumeurs

La Société des pétroles du Sénégal (PETROSEN) a publié un communiqué ce dimanche 8 mars 2026 pour démentir formellement les rumeurs de pénurie de carburant et de gaz.



Face aux informations « insidieuses et infondées » relayées abondamment sur les réseaux sociaux, la société nationale assure qu’aucune perturbation de l’approvisionnement n’est signalée.



PETROSEN précise que le dispositif d’importation, de stockage et de distribution fonctionne normalement en coordination avec les acteurs du secteur, et prévient qu’elle se réserve le droit de poursuivre les auteurs de ces fausses informations pour atteinte à la tranquillité publique.



MS

