Pénurie gaz butane à Saint-Louis : bouteilles 9 kg et 6 kg introuvables

Saint-Louis, 31 janvier 2026 – Une pénurie de gaz butane sème le trouble dans les ménages de Saint-Louis. Les bouteilles de 9 kilogrammes et de 6 kilogrammes sont devenues introuvables dans les dépôts de la ville , plongeant les consommateurs dans une situation de panique quotidienne.



Le "lobbu Mame Diarra Bousso", très prisé pour les cuissons familiales, est en rupture dans les points de distribution où les consommateurs se relaient en vain depuis plusieurs jours. Seule la bouteille de gaz dédiée aux cuisinières reste disponible sur le marché, une option qui ne répond pas aux besoins quotidiens de la grande majorité des ménages.





Pour le moment, aucune communication officielle n'a été faite sur les causes de cette rupture d'approvisionnement. L'absence de communication aggrave le sentiment d'inquiétude parmi les habitants, qui ne disposent d'aucune information sur la durée de cette pénurie ni sur les mesures prises pour y remédier.





La situation concerne aussi bien la commune de Saint-Louis que les départements environnants, illustrant l'ampleur du problème d'approvisionnement qui dépasse les frontières administratives de la ville.





Le paradoxe de cette pénurie est d'autant plus criant que le Grand Tortue Aymehin (GTA), zone pétrolière au large de Saint-Louis, produit du gaz naturel liquéfié (GNL). Cette proximité géographique avec une source de production de gaz ne garantit pas pour autant l'approvisionnement en gaz à usage domestique, qui emprunte des circuits de distribution différents.





Un vif espoir demeure néanmoins nourri parmi les habitants que cette situation se concretise rapidement et que pareille pénurie ne se reproduise. Si la crise persiste, la souffrance des ménages saint-louisiens sera encore plus intense, particulièrement à l'approche du mois de Ramadan où les cuissons familiales jouent un rôle central dans la vie quotidienne.





Les habitants attendent avec impatience une intervention rapide des autorités pour rétablir l'approvisionnement en gaz butane dans la ville.





MS/NDARINFO



