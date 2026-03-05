Rufisque : Un boucher arrêté pour avoir vendu de la viande de mouton mort

La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Rufisque a démantelé, ce 4 mars 2026, un réseau de vente de viande impropre à la consommation. Deux individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs et mise en danger de la vie d’autrui après avoir écoulé la carcasse d'un mouton de race « Ladoum » retrouvé mort dans une poubelle en bord de mer.



Un jeune homme a été surpris en train de dépecer l'animal avant de revendre la viande pour la modique somme de 15 000 FCFA à un boucher du marché central de Rufisque.





Le boucher, appréhendé au quartier Keury Souf, a avoué avoir mélangé cette viande avariée à son stock habituel. Plus inquiétant encore, il a déclaré aux enquêteurs avoir déjà vendu l'intégralité de la marchandise à sa clientèle avant son interpellation. Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que les autorités sanitaires appellent les populations de Rufisque à la plus grande vigilance concernant la provenance de leurs produits carnés.





SU/NDARINFO



