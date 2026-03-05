Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Succession de Khamenei : Le fils du Guide assassiné au centre des tensions à Téhéran

Jeudi 5 Mars 2026

PHOTO D'ARCHIVES - Mojtaba Khamenei, fils du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, au centre, assiste au rassemblement annuel de la Journée de Qods (ou Journée de Jérusalem) à Téhéran, en Iran, le 31 mai 2019. (Photo AP/Vahid Salemi, Archives)
PHOTO D'ARCHIVES - Mojtaba Khamenei, fils du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, au centre, assiste au rassemblement annuel de la Journée de Qods (ou Journée de Jérusalem) à Téhéran, en Iran, le 31 mai 2019. (Photo AP/Vahid Salemi, Archives)

La succession de l’Ayatollah Ali Khamenei, assassiné le 28 février dernier, suscite des tensions majeures au sein de l’appareil d’État iranien. Alors qu'un conseil dirigeant intérimaire assure la transition, le nom de Mojtaba Khamenei, fils du défunt Guide, est au cœur d'une vive polémique.

Le député ultra-conservateur Hamid Rasaee a publiquement soutenu sa candidature ce jeudi 5 mars 2026, le qualifiant de « séminariste exceptionnel » et lui attribuant prématurément le titre d’Ayatollah. Ce soutien est perçu comme une tentative de légitimer une succession héréditaire, historiquement contestée au sein de la République islamique.
 

Cette sortie a provoqué une levée de boucliers chez les réformateurs. Le religieux Rahmatollah Bigdeli a dénoncé une « ignorance partiale », rappelant que la priorité doit rester la stabilité du conseil intérimaire. De son côté, l’ancien ministre Abbas Akhoundi a fustigé un « débat toxique », qualifiant de « nauséabondes » ces luttes de pouvoir alors que le pays est en état de guerre suite à l'invasion israélo-américaine.

Ces désaccords profonds entre conservateurs proches des Gardiens de la révolution et réformateurs menacent de fragiliser le régime dans l'un des moments les plus critiques de son histoire.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.