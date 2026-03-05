Connectez-vous
Guy Marius Sagna appelle le monde à condamner les attaques contre l'Iran

Jeudi 5 Mars 2026

Le député Guy Marius Sagna (Pastef) a appelé ce jeudi 5 mars 2026 le monde entier à « dénoncer les violations répétées du droit international » par Israël et les États-Unis. Cette déclaration fait suite aux « attaques préventives » lancées en Iran depuis le 28 février, lesquelles ont causé la mort de centaines de civils et de l'Ayatollah Ali Khamenei.

S'étant rendu à l'ambassade d'Iran à Dakar pour présenter ses condoléances, le parlementaire a fustigé des « lâches assassinats » et dénoncé une tentative de transformer le monde en un « grand Far West » où l'impérialisme justifierait toutes les horreurs.
 

Cette prise de position virulente de la figure de proue de la majorité parlementaire s’aligne sur la ligne officielle du gouvernement sénégalais. Les autorités de Dakar ont, elles aussi, condamné une violation flagrante de la souveraineté iranienne par le couple israélo-américain.

Guy Marius Sagna a conclu en saluant l'Iran comme un « esprit millénaire de résilience » que les bombardements ne sauraient éteindre, réaffirmant son soutien indéfectible à la souveraineté des peuples face aux puissances occidentales.
 

MS/NDARINFO
 


