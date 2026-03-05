Pétrole : Les cours flambent à nouveau face à l'incertitude au Moyen-Orient

Les prix du pétrole repartent à la hausse ce jeudi 5 mars 2026, brisant une brève période de stabilisation. Le brut américain de référence a bondi de 3,5 %, atteignant 77,25 dollars le baril, son niveau le plus élevé depuis plus d'un an, tandis que le Brent a progressé de 2,8 % pour s'établir à 82,87 dollars.



Selon les analystes de SPI Asset Management, ce rebond montre que le marché n'a repris son souffle que momentanément avant de réaliser que la situation géopolitique au Moyen-Orient reste « explosive ».





Cette volatilité, alimentée par l'incertitude liée au conflit régional, ébranle l'ensemble des marchés financiers mondiaux. L'impact se fait déjà lourdement sentir sur le portefeuille des consommateurs, avec une hausse des prix à la pompe ayant déjà grimpé de près de 10 %. Les investisseurs scrutent désormais chaque évolution militaire, craignant qu'un choc prolongé sur l'offre ne vienne durablement déstabiliser l'économie globale.





CSS/NDARINFO



