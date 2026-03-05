Parcelles Assainies : Un beau-père arrêté pour avoir violé et engrossé sa belle-fille

Le commissariat des Parcelles Assainies (U15) a interpellé, ce 3 mars 2026, un homme de 50 ans pour viol suivi de grossesse sur sa belle-fille, élève en classe de Seconde L. La victime, qui avait rejoint le domicile maternel au début de l'année scolaire pour ses études, a déclaré avoir subi des abus répétés sous la menace depuis deux ans.



Une échographie réalisée le 2 mars a confirmé une grossesse de près de sept semaines, le dernier rapport forcé remontant à la fin du mois de janvier.





Pour étouffer l'affaire, le suspect, marié à la mère de la victime depuis sept ans, tentait de rassurer l'adolescente sur son absence de règles en invoquant de prétendues connaissances en économie familiale, des propos confirmés par un enregistrement audio remis à la police. Bien que le mis en cause ait tenté de nier les faits en prétextant une impuissance sexuelle, son épouse a formellement démenti cette version devant les enquêteurs, affirmant que le couple menait une vie sexuelle normale. Le quinquagénaire a été placé en garde à vue pour viol commis par une personne ayant autorité.





PA/NDARINFO



