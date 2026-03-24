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Pluie de missiles sur Tel Aviv : Sept blessés extraits des décombres à Bnei Brak

Mardi 24 Mars 2026 - 21:16

Pluie de missiles sur Tel Aviv : Sept blessés extraits des décombres à Bnei Brak

 L'escalade militaire au Moyen-Orient a franchi un nouveau palier ce mardi 24 mars 2026 avec une douzième vague d'attaques de missiles balistiques iraniens ciblant le centre d'Israël, couplée à des tirs nourris de roquettes et de drones en provenance du Liban par le Hezbollah.

Selon les rapports de la journaliste Natalie Melzer et les services de secours du Magen David Adom, les frappes iraniennes ont lourdement endommagé un immeuble résidentiel à Bnei Brak (banlieue est de Tel Aviv), faisant sept blessés directs dont un enfant de 7 ans et une dame octogénaire. Des impacts de débris d'interception et de missiles ont été signalés dans au moins sept localités du centre de l'État hébreu.
 

Simultanément sur le front nord, le harcèlement continu du Hezbollah libanais a coûté la vie à une femme, retrouvée mortellement touchée par des éclats d'obus dans un fossé routier au sud de la ville de Safed. Il s'agit de la première victime civile israélienne enregistrée du fait des tirs d'artillerie directs depuis le Liban dans cette phase du conflit.

Face au déclenchement incessant des sirènes d'alerte à la défense passive sur l'ensemble de la Galilée et du centre du pays, l'armée israélienne (Tsahal) a maintenu ses appels au confinement alors qu'une nouvelle vague de missiles iraniens s'apprêtait à déferler sur l'espace aérien en début de soirée.
 

MS/NDARINFO
 

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