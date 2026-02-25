Saint-Louis : le théâtre sensibilise aux rongeurs nuisibles

"C'est une pièce qui met en lien des recherches scientifiques avec le média du théâtre, pour informer, sensibiliser et réfléchir ensemble à trouver des manières de lutter contre toutes les problématiques des rongeurs", a déclaré Marianne Heinrich.





La tournée se poursuivra à l'Alliance française de Kaolack, puis aux centres culturels de Tambacounda, Kédougou, au Conseil régional de Kolda, au Centre culturel de Ziguinchor et à l'Alliance française de Banjul en Gambie, avant de se clôturer le 11 mars au Grand Théâtre national de Dakar.





Une reprise est prévue après le Ramadan, à partir du 21 avril, dans les centres culturels de Thiès, Louga, Rosso, le Centre culturel Habib Faye de Saint-Louis et Podor.





Ambroise Dalecky, biologiste à l'IRD en poste à l'UGB, a souligné la dimension collaborative du projet. "C'est une rencontre entre la science, le théâtre, au service des populations, au service des politiques publiques. L'idée c'est vraiment de pouvoir éclairer l'action et aider à l'action de tout un chacun", a-t-il affirmé.





Khalilou Ba, producteur de KB Ingénierie Consulting Sénégal, a précisé qu'après chaque représentation, des tables rondes seront organisées. "Il faudrait qu'au-delà de cette pièce, que les gens sachent que les rongeurs sont nuisibles, qu'ils vivent avec nous et qu'on peut lutter contre", a-t-il déclaré.





Le projet bénéficie du soutien de l'IRD, du Haut Conseil National Sécurité Sanitaire One Health, de l'Unité de coordination pays AfriCam/PREZODE, du CIRAD, d'Aix-Marseille Université et de l'UGB.





