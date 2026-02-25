Connectez-vous
Drame sur l'axe Louga-Saint-Louis : Deux Mauritaniens tués dans une collision à Khambala

Mercredi 25 Février 2026

Un grave accident de la route a coûté la vie à deux ressortissants mauritaniens et fait sept blessés, dont certains dans un état critique, ce lundi 23 février 2026 sur l'axe Louga - Saint-Louis. Le drame, survenu aux alentours de 16 heures à hauteur du village de Khambala dans la zone de Nguene Sarr, a été provoqué par une violente collision impliquant trois véhicules légers.

Les victimes ont été identifiées comme étant Mohamed Ikah Abdallah, âgé de 46 ans, et Ousseïnou Diop, âgé de 66 ans.

Les sapeurs-pompiers se sont rapidement déployés sur les lieux pour extraire les victimes et évacuer les blessés vers le service des urgences de l'hôpital régional de Louga, où les corps sans vie ont également été déposés à la morgue.

La brigade de gendarmerie de Nguene Sarr a procédé aux constats d'usage et ouvert une enquête afin d'élucider les circonstances exactes de cette collision. Ce nouveau sinistre sur cet axe routier particulièrement fréquenté relance l'alerte sur la sécurité routière dans le nord du pays.

MS/NDARINFO
 


