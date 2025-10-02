Pont Masseck Ndiaye : urgence d’agir face au danger
Jeudi 2 Octobre 2025
Les usagers du pont Masseck Ndiaye sont confrontés à de grandes difficultés de passage en raison de son état de délabrement avancé. Ceux qui l’empruntent quotidiennement dénoncent l’insécurité et l’obscurité qui y règnent. Ils appellent les autorités à agir rapidement pour réhabiliter ce patrimoine.
Nouveau commentaire :
NOS VIDEOS
DANS CETTE RUBRIQUE
Réception provisoire de l’IRTS à Saint-Louis : l’ACBEP veut mettre en avant une administration moderne et performante
Saint-Louis : Ndogalé Guinar, ancien marché de volailles et de produits laitiers, demeure dans la mémoire populaire
Ndarinfo.com ©2011 - 2024