Pont Masseck Ndiaye : urgence d’agir face au danger

Les usagers du pont Masseck Ndiaye sont confrontés à de grandes difficultés de passage en raison de son état de délabrement avancé. Ceux qui l’empruntent quotidiennement dénoncent l’insécurité et l’obscurité qui y règnent. Ils appellent les autorités à agir rapidement pour réhabiliter ce patrimoine.



