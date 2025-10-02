Connectez-vous
Pont Masseck Ndiaye : urgence d’agir face au danger

Jeudi 2 Octobre 2025

Les usagers du pont Masseck Ndiaye sont confrontés à de grandes difficultés de passage en raison de son état de délabrement avancé. Ceux qui l’empruntent quotidiennement dénoncent l’insécurité et l’obscurité qui y règnent. Ils appellent les autorités à agir rapidement pour réhabiliter ce patrimoine.




