Potou : Des hangars écologiques en pneus recyclés pour conserver les récoltes pendant six mois

La startup Ecobuilders mène une petite révolution dans la conservation des produits agricoles à Potou. Dans le hameau de Daw 1, situé à sept kilomètres du village, un hangar écologique construit à partir de pneus usagés et de bouteilles plastiques recyclées sort de terre entre les périmètres maraîchers.





Cette structure innovante vise à résoudre le problème lancinant de conservation des récoltes qui affecte les producteurs de cette localité réputée pour sa grande production horticole, située à 34 kilomètres de Louga.





Selon Ibrahima Diagne, ingénieur en génie civil chargé des travaux, le hangar peut conserver les légumes pendant quatre à six mois et stocker jusqu'à 30 tonnes de produits.



Pour un hangar de 13 mètres de longueur et 4,5 mètres de largeur, il faut 600 pneus et seulement trois sacs de ciment.





Le coût de construction varie entre 3 et 4 millions de FCFA, contre 20 à 30 millions pour les hangars classiques. "Notre objectif, c'est d'utiliser moins de produits impactant l'environnement", confie l'ingénieur sorti de l'École supérieure polytechnique de Dakar.





Le ministre du Commerce, Serigne Guèye Diop, a récemment souligné que les pertes post-récolte sont estimées entre 10 et 20% de la production agricole en raison d'un manque d'infrastructures de stockage.



Ndarinfo avec Le Soleil



