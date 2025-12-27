Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Symposium de la Justice Climatique à l'UGB : 72 heures d'engagement pour le climat

Samedi 27 Décembre 2025

Le Symposium de la Justice Climatique (SYC) a ouvert ses portes vendredi à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, réunissant durant trois jours des jeunes engagés pour le climat, avec le soutien de l'Ambassade des Pays-Bas et des autorités locales.
 

Organisé par le Consortium des organisations de jeunes de Saint-Louis, en collaboration avec l'Ambassade des Pays-Bas, le Partenariat et le Centre culturel Aminata, l'événement propose jusqu'à dimanche des ateliers, une conférence et des activités artistiques autour de la justice climatique.
 

"Il est temps d'agir", a lancé Aminata Sow, adjointe au maire de la commune de Saint-Louis, lors de l'ouverture.

"Nous portons aussi un plaidoyer pour que les financements verts puissent arriver aux collectivités locales", a-t-elle ajouté, précisant attendre "des recommandations que la mairie puisse porter dans ses politiques".
 

Au programme figurent des journées de reboisement, des campings écologiques et un tournoi de soccer, selon Ndèye Codou Dembele, présidente du symposium.

L'objectif est d'établir "un mémorandum afin de pouvoir communiquer aux autorités locales" et de "poser des actions afin de pallier au changement climatique", a-t-elle indiqué.
 

"Ce sont des jeunes conscients, des jeunes engagés, qui sont vraiment valeureux pour ce pays", s'est félicité Fernand Nino Mendy, communicant senior et expert en communication publique, saluant leur engagement sur la "justice climatique", concept visant à ce que "la dette de la génération actuelle sur l'oxygène du futur ne soit pas consommée".
 

Le symposium se poursuivra jusqu'au 28 décembre dans la ville tricentenaire.



