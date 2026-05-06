État civil : la réponse musclée d'Ousmane Sonko face à la recrudescence de la fraude

Dans un contexte marqué par une multiplication alarmante des cas de falsification de documents officiels, le Premier Ministre Ousmane Sonko a affiché une fermeté lors du Conseil des ministres du 6 mai 2026. Qualifiant le document authentique de « baromètre de la crédibilité de l’État », il a lancé une offensive d'envergure pour éradiquer les réseaux de fraude qui gangrènent l'état civil et les procédures administratives.







Le constat dressé par le chef du Gouvernement est sans appel. L’administration actuelle souffre d’une circulation massive de documents insuffisamment protégés, d'un manque de standardisation et d'une absence de traçabilité. Cette vulnérabilité, exploitée par des réseaux criminels, touche des domaines extrêmement sensibles tels que les diplômes, les passeports, les permis de conduire et les cartes nationales d’identité.





Pour Ousmane Sonko, cette situation constitue une menace directe pour la sécurité nationale et l'équité sociale.







Pour stopper cette hémorragie, le Premier Ministre a ordonné la mise en place immédiate d'un dispositif national intégré de sécurisation. Ce plan de "blindage" repose sur une standardisation unique des supports. Désormais, chaque document officiel répondra à une norme de sécurité nationale stricte, mettant fin à l'hétérogénéité actuelle qui facilite le travail des faussaires.







La réforme intègre également une traçabilité absolue grâce à la création de chaînes de production sécurisées. Chaque acte administratif pourra être vérifié instantanément via des systèmes numériques fiables, rendant l'authenticité systématique et vérifiable. Ce dispositif s'appuie sur une protection hybride mêlant des éléments physiques (filigranes, hologrammes) et des technologies numériques (signatures électroniques, QR codes sécurisés).





MS/NDARINFO





